  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Осинькин о переговорах с «Крыльями» перед уходом: «Я не говорил «нет», но это были просто разговоры, а не контрактные вещи»
6

Осинькин о переговорах с «Крыльями» перед уходом: «Я не говорил «нет», но это были просто разговоры, а не контрактные вещи»

Игорь Осинькин рассказал о переговорах с «Крыльями Советов» перед своим уходом из клуба.

— Болельщики до последнего надеялись, что вы останетесь в «Крыльях». Как принималось решение?

— Читал в СМИ о встречах, на которых решалось мое будущее. До меня и другие слухи доходили. В целом очень долгое время мне ничего не предлагалось. После этого было два разговора с [гендиректором «Крыльев»] Робертом Тер-Абрамяном и [его заместителем] Русланом Пименовым, где они обозначали свои возможности и желания. Но это было не предложение [контракта], а договор о намерениях — готов ли я разговаривать.

— Были готовы?

— Да, отвечал согласием. Был один разговор, после которого у клуба изменились возможности. Затем второй разговор — непосредственно перед последним туром. Я не говорил «нет», а соглашался на то, что мне говорили. Но это были просто разговоры, а не контрактные вещи. Тем более клуб в сложной ситуации, был вопрос с лицензированием, – сказал бывший тренер «Крыльев Советов».

Осинькин работал в «Крыльях» с 2020 по 2025 год. В минувшем сезоне РПЛ самарцы заняли в таблице 10-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoИгорь Осинькин
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Крылья» могут пригласить Панова из «Амкала». Его хочет видеть своим помощником кандидат на пост главного тренера Булатов
530 мая, 17:55
Осинькин получил награду «За заслуги перед Самарской областью» от Федорищева. Тренер покинул «Крылья Советов»
2029 мая, 11:42
Талалаев об Осинькине: «Крылья» стали узнаваемой командой. Он привил им романтичный, быстрый, взрывной, резкий футбол»
529 мая, 04:53
Главные новости
Ковачичу прооперировали ахилл. Хавбек «Ман Сити» пропустит около 3 месяцев
112 минут назад
Лангович о конфликте Пьянича и Комличенко в серии пенальти в Кубке: «Миралем должен был передать мяч Николаю, но просто отшвырнул его. Некрасиво, я считаю»
417 минут назад
«Штутгарт» запросит у «Реала» 50+ млн евро за Штиллера. Клубы еще не ведут переговоры, хавбек нравится Алонсо и хотел бы перейти (As)
825 минут назад
Ташуев о «Краснодаре»: «От скромности не умру, но я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ – как Золушка»
1441 минуту назад
Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Самое сложное решение в жизни. Погулял пару часов и понял, что нужно соглашаться – мечта перевешивает сомнения и риски»
353 минуты назад
Сперцян не входит в список трансферных целей «Порту» (O Jogo)
853 минуты назад
Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
27сегодня, 09:48
Кисляк о серии пенальти с «Ростовом»: «Ятимов говорил: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». А я забил – вот мой ответ! Был уверен, что ЦСКА выиграет Кубок»
8сегодня, 09:48
Клиника спортивной медицины подала в суд на «Химки» из-за задолженности более 1,2 млн рублей. Дело рассмотрят в августе
9сегодня, 09:36
Аль-Хелайфи осудил беспорядки после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Это не спорт. Прошу сохранять спокойствие, мы хотим безопасности»
9сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»
1120 минут назадФото
Мусаев о Кордобе: «Джон может забивать больше – проблемы начинаются, когда он весь матч бодается с кем-то. Понимание игры, качество передачи, оценка эпизода на отличном уровне»
131 минуту назад
Неймар об удалении в матче с «Ботафого» после гола рукой: «Вторая желтая была, но первая… Существуют плохие судьи – это лишь мое мнение, не наказывайте меня снова»
144 минуты назад
Вратарь «Краснодара» Агкацев о сборной: «Каждый вратарь – максималист, у всех в амбициях быть первым номером. Я тоже ставлю такие цели»
сегодня, 09:55
«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать – Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах
1сегодня, 09:52
Фраттези о финале ЛЧ: «Я хотел сражаться там со своими братьями, мне больно, что я не смог. Я разбит – «Интер» разочаровал многих людей, в первую очередь себя»
2сегодня, 09:38
Андрей Мостовой о Кузяеве: «Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Очень сильный футболист и хороший человек»
2сегодня, 09:35
Макрон – Аль-Хелайфи после победы в ЛЧ: «Вы всегда защищали «ПСЖ» и Париж. Вместе с Маркиньосом вы пережили счастливые и несчастливые сезоны, но вы здесь»
6сегодня, 08:49
КДК рассмотрит брань Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом». Тренера «Урала» удалили за ненормативную лексику
8сегодня, 08:47
Префект полиции Парижа о работе правоохранительных органов после финала ЛЧ: «Не успех и не провал. Бесчинствам помешали в большинстве случаев»
3сегодня, 08:44