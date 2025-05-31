Осинькин о переговорах с «Крыльями» перед уходом: «Я не говорил «нет», но это были просто разговоры, а не контрактные вещи»

Игорь Осинькин рассказал о переговорах с «Крыльями Советов» перед своим уходом из клуба.

— Болельщики до последнего надеялись, что вы останетесь в «Крыльях». Как принималось решение?

— Читал в СМИ о встречах, на которых решалось мое будущее. До меня и другие слухи доходили. В целом очень долгое время мне ничего не предлагалось. После этого было два разговора с [гендиректором «Крыльев»] Робертом Тер-Абрамяном и [его заместителем] Русланом Пименовым, где они обозначали свои возможности и желания. Но это было не предложение [контракта], а договор о намерениях — готов ли я разговаривать.

— Были готовы?

— Да, отвечал согласием. Был один разговор, после которого у клуба изменились возможности. Затем второй разговор — непосредственно перед последним туром. Я не говорил «нет», а соглашался на то, что мне говорили. Но это были просто разговоры, а не контрактные вещи. Тем более клуб в сложной ситуации, был вопрос с лицензированием, – сказал бывший тренер «Крыльев Советов ».

Осинькин работал в «Крыльях» с 2020 по 2025 год. В минувшем сезоне РПЛ самарцы заняли в таблице 10-е место.