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Только «Краснодар» и «Пари НН» закончили 2024 финансовый год с прибылью от трансферов. У «Зенита» наибольший убыток в РПЛ – 3,8 млрд рублей

У «Краснодара» наибольшая прибыль от трансферов в 2024 финансовом году.

РФС опубликовал ключевые показатели клубов РПЛ за 2024 финансовый год.

Согласно представленным документам, лучшие показатели по статье «Прибыль/убыток от выбытия и приобретения регистраций игроков» – у принадлежащей Сергею Галицкому команды. «Быки» остались в плюсе на 770 111 000 рублей. С прибылью работу на рынке закончил также «Пари НН» (98 806 000).

Наибольшая отрицательная сумма зафиксирована у «Зенита» – минус 3 772 923 000 рублей. Также убытки есть у «Акрона» (46 996 000), «Ахмата» (257 844 000), «Динамо» Махачкала (302 050 000), «Динамо» Москва (962 917 000), «Крыльев Советов» (76 778 000), «Локомотива» (626 945 000), «Оренбурга» (2 390 000), «Ростова» (551 146 000), «Рубина» (469 703 000), «Спартака» (2 650 610 000), «Факела» (4 629 000), «Химок» (47 643 000) и ЦСКА (803 124 000).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
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