Только «Краснодар» и «Пари НН» закончили 2024 финансовый год с прибылью от трансферов. У «Зенита» наибольший убыток в РПЛ – 3,8 млрд рублей

У «Краснодара» наибольшая прибыль от трансферов в 2024 финансовом году.

РФС опубликовал ключевые показатели клубов РПЛ за 2024 финансовый год.

Согласно представленным документам, лучшие показатели по статье «Прибыль/убыток от выбытия и приобретения регистраций игроков» – у принадлежащей Сергею Галицкому команды. «Быки» остались в плюсе на 770 111 000 рублей. С прибылью работу на рынке закончил также «Пари НН» (98 806 000).

Наибольшая отрицательная сумма зафиксирована у «Зенита» – минус 3 772 923 000 рублей. Также убытки есть у «Акрона » (46 996 000), «Ахмата » (257 844 000), «Динамо » Махачкала (302 050 000), «Динамо » Москва (962 917 000), «Крыльев Советов» (76 778 000), «Локомотива » (626 945 000), «Оренбурга» (2 390 000), «Ростова» (551 146 000), «Рубина» (469 703 000), «Спартака» (2 650 610 000), «Факела» (4 629 000), «Химок» (47 643 000) и ЦСКА (803 124 000).