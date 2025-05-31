Лаутаро: «Я уже выигрывал большие трофеи, но Лиги чемпионов в моей коллекции нет. «Интер» хочет сыграть идеальный матч и вернуть титул в Милан»

Лаутаро Мартинес заявил о нацеленности «Интера» на победу в Лиге чемпионов.

Капитан миланцев высказался в преддверии сегодняшнего финала с «ПСЖ », который пройдет в Мюнхене.

«Я уже выигрывал большие трофеи, но Лиги чемпионов в моей коллекции нет. Рад, что мы снова в финале. Хотим сыграть идеальный матч и вернуть трофей в Милан . Нам нужен идеальный матч. Очень важна концентрация на деталях. Надо подготовиться к игре как можно лучше.

У капитана всегда больше ответственности. На поле надо продолжать делать то, что и привело нас в финал, это самое главное. Есть серьезный соперник, и мы его уважаем.

В этом сезоне Лиги чемпионов я забил много голов и участвовал в важнейших матчах. Я стараюсь постоянно прогрессировать. Счастлив быть здесь и сыграть в еще одном финале.

«Интер» отдавал мне все с первого дня, и я отдаю все силы каждый раз, когда играю за свой клуб. Мы упорно трудились, чтобы сюда попасть», – сказал Лаутаро .