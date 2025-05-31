Барелла о «ПСЖ»: «Отличная команда, как и «Ман Сити» в 2023-м, активно прессингует. «Интеру» нужно проявить свои лучшие качества и быстро атаковать»

Николо Барелла высказался в преддверии финала Лиги чемпионов «Интер» – «ПСЖ».

Матч пройдет сегодня в Мюнхене.

«Как и два года назад, мы сделаем все возможное, чтобы победить. «ПСЖ » – отличная команда, как и «Ман Сити » в 2023-м. Это будет сложная игра, соперник очень активно прессингует. Нам нужно проявить свои лучшие качества. Нужно быстро атаковать.

В любом финале играть очень приятно. Сложно, но здорово. Любой ребенок хочет играть в таких матчах. Я весь в нетерпении и не могу дождаться начала.

У них отличная команда. Мы хотим победить и подарить себе прекрасную концовку сезона. Я всегда мечтал играть в финалах, а сейчас мечтаю выиграть финал», – сказал полузащитник «Интера ».