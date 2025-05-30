Энрике про ЛЧ: «Войти в историю «ПСЖ», порадовать Францию – моя главная мотивация. Наш путь был тяжелым с самого начала, мы постоянно играли досрочные финалы. Мы готовы, надеюсь»

Луис Энрике высказался накануне финала Лиги чемпионов.

«Моя главная мотивация – войти в историю «ПСЖ ». Порадовать город, страну, стать первым [победителем ЛЧ] – это нечто особенное. Сидя здесь, чувствую себя везунчиком. Мы отдадим все силы.

Надеюсь, эта игра останется в памяти. Мы обыграли английские клубы, было непросто. Надеюсь, мы готовы.

С самого начала наш путь был тяжелым, и в этом наше преимущество. Мы играли на этом стадионе против «Баварии». На протяжении всей кампании мы постоянно играли досрочные финалы. И мы не боялись.

В моем распоряжении один из лучших составов в Европе. Нам надо работать как единое целое. Нельзя действовать поодиночке.

Усман Дембеле – это, конечно, один из лучших игроков сезона, если не лучший. Он пасует, защищается, бьется, забивает голы, он лидер, который подает пример другим. Мне приятно слышать, что я смог придать ему уверенности. Мы настоящая команда», – сказал главный тренер «ПСЖ».