Маркиньос перед «Интером»: «Не хочу упустить эту возможность – пробиться в финал Лиги чемпионов так сложно»

Маркиньос надеется на победу «ПСЖ» над «Интером» в финале Лиги чемпионов.

Игра пройдет сегодня в Мюнхене.

«Я действительно люблю эту команду. Мне нравится, что мы делаем друг для друга. Для меня большая честь быть частью этой команды.

Нас ждет отличный матч. У нас своя философия игры, а у «Интера » – своя. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ситуация сложилась в нашу пользу.

Я не хочу упустить эту возможность. Мы надеемся насладиться этим моментом, ведь так сложно пробиться в финал этого турнира. Теперь все зависит от нас: мы должны выполнить свою работу, выиграть трофей и привезти его в Париж для наших болельщиков, для наших семей», – сказал капитан «ПСЖ ».