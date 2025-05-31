Галактионов об 11 россиянах в старте «Локо» против «Оренбурга»: «У Монтеса и Ньямси были повреждения, а Фассон находился не в форме, поэтому они не попали в состав»

Михаил Галактионов объяснил, почему в составе «Локомотива» вышли 11 россиян.

— На матч [27-го тура РПЛ] с «Оренбургом» (1:1) вы выставили 11 россиян в стартовом составе. Понимаете, что это выглядело как политический жест?

— Я читал разные мнения. На самом же деле, все очень просто: у Монтеса и Ньямси были повреждения, а Фассон находился не в форме. Поэтому они не попали в состав. А больше-то у нас иностранцев и нет!

В следующем туре, если вы заметили, Монтес и Фассон сыграли, – сказал тренер «Локомотива ».