Симоне Индзаги: «Энрике – исключительный тренер, «ПСЖ» – лучшая команда Европы в плане контроля мяча. Но и «Интер» входит в число лучших»
Симоне Индзаги считает Луиса Энрике очень сильным тренером.
«Чтобы победить в таком матче, как завтрашний, нужна стратегия, нужно готовиться с пониманием того, что «ПСЖ» – очень сильный соперник. И у него исключительный тренер, Луис Энрике, который мне очень нравится и как человек, и как специалист.
Мы знаем, что наш соперник – лучшая европейская команда с точки зрения контроля мяча. Но и мы в этом плане входим в число лучших. Мы постараемся точно отдавать передачи и держать мяч, не позволяя «ПСЖ» забрать его себе. Мы знаем, что это команда топ-уровня», – сказал главный тренер «Интера» перед финалом Лиги чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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