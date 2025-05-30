Симоне Индзаги: «Энрике – исключительный тренер, «ПСЖ» – лучшая команда Европы в плане контроля мяча. Но и «Интер» входит в число лучших»

Симоне Индзаги считает Луиса Энрике очень сильным тренером.

«Чтобы победить в таком матче, как завтрашний, нужна стратегия, нужно готовиться с пониманием того, что «ПСЖ» – очень сильный соперник. И у него исключительный тренер, Луис Энрике , который мне очень нравится и как человек, и как специалист.

Мы знаем, что наш соперник – лучшая европейская команда с точки зрения контроля мяча. Но и мы в этом плане входим в число лучших. Мы постараемся точно отдавать передачи и держать мяч, не позволяя «ПСЖ » забрать его себе. Мы знаем, что это команда топ-уровня», – сказал главный тренер «Интера » перед финалом Лиги чемпионов.