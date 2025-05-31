Петров о проблемах «Краснодара» с логистикой: «Питание и сон плюс восстановление на базе у нас одно из лучших. Результат сами видите»

Сергей Петров рассказал, благодаря чему «Краснодар» решил проблемы с логистикой.

— Вы самый возрастной игрок чемпионского «Краснодара», не считая Смолова и Дюпина, выступаете на очень энергозатратной позиции крайнего защитника, но при этом в свои 34 года почти полностью отыграли в основе победный сезон при всех сложностях с логистикой. Как выдержали все это?

— Да нормально все. Питание и сон плюс восстановление на базе у нас одно из лучших (улыбается). Так что результат сами видите, – сказал защитник «Краснодара».

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