Петров и «Краснодар» продлили контракт до 2026 года: «Будем бить новые рекорды вместе🖤💚»
Сергей Петров и «Краснодар» продлили контракт.
Клуб объявил о подписании нового соглашения с 34-летним защитником на срок до июня 2026 года.
«Этот парень сыграл за «быков» уже 322 матча (24897 минут) и сыграет еще больше! Будем бить новые рекорды вместе🖤💚», – говорится в сообщении «Краснодара».
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57662 голоса
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости