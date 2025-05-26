Петров и «Краснодар» продлили контракт до 2026 года: «Будем бить новые рекорды вместе🖤💚»

Сергей Петров и «Краснодар» продлили контракт.

Клуб объявил о подписании нового соглашения с 34-летним защитником на срок до июня 2026 года.

«Этот парень сыграл за «быков» уже 322 матча (24897 минут) и сыграет еще больше! Будем бить новые рекорды вместе🖤💚», – говорится в сообщении «Краснодара ».