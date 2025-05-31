Сарри стал ближе к возвращению в «Лацио». Тренер может подписать контракт по схеме «2+1», зарплата – 2,7 млн евро в год и бонусы
Маурицио Сарри стал ближе к возвращению в «Лацио».
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Стороны ведут переговоры о контракте по схеме «2+1», зарплата Сарри может составить 2,7 млн евро плюс бонусы.
В данный момент команду возглавляет Марко Барони.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
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