«Лацио» предложил Сарри двухлетний контракт с зарплатой 2,8 млн евро. «Аталанте» тренер тоже интересен

Маурицио Сарри может вернуться в «Лацио».

Римский клуб заинтересован в назначении 66-летнего специалиста на пост главного тренера и предложил ему двухлетний контракт, сообщает Джанлука Ди Марцио. Зарплата Сарри может составить 2,8 миллиона евро за сезон.

В данный момент команду возглавляет Марко Барони .

Вариант с назначением Сарри также рассматривает «Аталанта », но возвращение тренера в римский клуб выглядит более вероятным.