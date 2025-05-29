«Лацио» предложил Сарри двухлетний контракт с зарплатой 2,8 млн евро. «Аталанте» тренер тоже интересен
Маурицио Сарри может вернуться в «Лацио».
Римский клуб заинтересован в назначении 66-летнего специалиста на пост главного тренера и предложил ему двухлетний контракт, сообщает Джанлука Ди Марцио. Зарплата Сарри может составить 2,8 миллиона евро за сезон.
В данный момент команду возглавляет Марко Барони.
Вариант с назначением Сарри также рассматривает «Аталанта», но возвращение тренера в римский клуб выглядит более вероятным.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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