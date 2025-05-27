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  • Бруну и Диалло получили 8 из 10 от Goal за сезон – лучшие оценки в «МЮ». У Рэшфорда, Маунта и Онана – 4, у Хейлунда – 3, у Антони – 2
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Бруну и Диалло получили 8 из 10 от Goal за сезон – лучшие оценки в «МЮ». У Рэшфорда, Маунта и Онана – 4, у Хейлунда – 3, у Антони – 2

Бруну Фернандеш и Амад Диалло получили лучшие оценки за сезон в «Манчестер Юнайтед».

Портал Goal поставил всем футболистам манкунианцев оценки по десятибалльной шкале за игру в сезоне-2024/25. Они выглядят так:

Бруну ФернандешАмад Диалло – 8 из 10;

Лени ЙороХарри Магуайр – 7 из 10;

Алехандро Гарначо, Каземиро, Нуссаир Мазрауи, Диогу Далот – 6 из 10;

Мануэль Угарте, Патрик Доргу, Лисандро Мартинес, Джошуа Зиркзе, Кобби Майну, Кристиан Эриксен – 5 из 10;

Мэйсон Маунт, Маркус Рэшфорд, Андре Онана, Виктор Линделеф – 4 из 10;

Люк Шоу, Алтай Байындыр, Расмус Хейлунд – 3 из 10;

Антони – 2 из 10. 

Эйден Хевен, Чидо Оби-Мартин, Харри Амасс, Джонни Эванс, Тоби Коллиер и Тирелл Маласиа не получили оценок. 

Кто выиграет Лигу конференций?3659 голосов
БетисБетис
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoБруну Фернандеш
logoМанчестер Юнайтед
logoАмад Диалло
logoпремьер-лига Англия
logoРасмус Хейлунд
logoПатрик Доргу
logoДжонни Эванс
logoАндре Онана
logoХарри Магуайр
logoКобби Майну
logoЧидо Оби-Мартин
logoВиктор Линделеф
logoАлтай Байындыр
logoКаземиро
logoАлехандро Гарначо
logoАнтони
logoТоби Коллиер
logoДиогу Далот
logoТирелл Маласиа
logoЛюк Шоу
logoЛени Йоро
logoМаркус Рэшфорд
logoЛисандро Мартинес
logoНуссаир Мазрауи
logoМануэль Угарте
logoЭйден Хевен
logoМэйсон Маунт
logoДжошуа Зиркзе
logoКристиан Эриксен
logoХарри Амасс
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