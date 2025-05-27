Бруну и Диалло получили 8 из 10 от Goal за сезон – лучшие оценки в «МЮ». У Рэшфорда, Маунта и Онана – 4, у Хейлунда – 3, у Антони – 2
Бруну Фернандеш и Амад Диалло получили лучшие оценки за сезон в «Манчестер Юнайтед».
Портал Goal поставил всем футболистам манкунианцев оценки по десятибалльной шкале за игру в сезоне-2024/25. Они выглядят так:
Бруну Фернандеш, Амад Диалло – 8 из 10;
Лени Йоро, Харри Магуайр – 7 из 10;
Алехандро Гарначо, Каземиро, Нуссаир Мазрауи, Диогу Далот – 6 из 10;
Мануэль Угарте, Патрик Доргу, Лисандро Мартинес, Джошуа Зиркзе, Кобби Майну, Кристиан Эриксен – 5 из 10;
Мэйсон Маунт, Маркус Рэшфорд, Андре Онана, Виктор Линделеф – 4 из 10;
Люк Шоу, Алтай Байындыр, Расмус Хейлунд – 3 из 10;
Антони – 2 из 10.
Эйден Хевен, Чидо Оби-Мартин, Харри Амасс, Джонни Эванс, Тоби Коллиер и Тирелл Маласиа не получили оценок.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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