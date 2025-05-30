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  • Салах больше всех среди вингеров влиял на игру своей команды в этом сезоне. Ямаль – 2-й, Рафинья – 4-й, Дембеле – 9-й, Винисиус – 10-й
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Салах больше всех среди вингеров влиял на игру своей команды в этом сезоне. Ямаль – 2-й, Рафинья – 4-й, Дембеле – 9-й, Винисиус – 10-й

Среди вингеров больше всех на игру команды влиял в этом сезоне Мохамед Салах.

Международный центр спортивных исследований подготовил списки «самых влиятельных футболистов» сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, защита на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак.

В десятку вингеров, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»), значение индекса – 100.

2. Ламин Ямаль («Барселона») – 99,6.

3. Майкл ОлисеБавария») – 98,1.

4. Рафинья Диас («Барселона») – 93,2.

5. Луис Диас («Ливерпуль») – 91,4.

6. Морган Роджерс («Астон Вилла») – 91,3.

7. Бриан Мбемо («Брентфорд») – 90,8.

8. Брэдли Барколя («ПСЖ») – 90,5.

9. Усман Дембеле («ПСЖ») – 88,8.

10. Винисиус Жуниор («Реал») – 88,2.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
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