Ван Дейк больше всех среди центральных защитников влиял на игру своей команды в этом сезоне. Тчуамени – 2-й, Иньиго – 5-й, Упамекано – 9-й

Среди центральных защитников самым важным для команды оказался Вирджил ван Дейк.

Международный центр спортивных исследований подготовил списки «самых влиятельных футболистов» сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, защита на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак.

В десятку центральных защитников, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль »), значение индекса – 89,4.

2. Орельен Тчуамени («Реал ») – 87,6.

3. Вильям Салиба («Арсенал ») – 86,9.

4. Амир Ррахмани («Наполи») – 86,2.

5. Иньиго Мартинес («Барселона») – 86,1.

6. Николас Отаменди («Бенфика») – 85,7.

7. Пьеро Инкапиэ («Байер») – 85,5.

8. Алессандро Бастони («Интер») – 84,7.

9. Дайо Упамекано («Бавария») – 84,6.

10. Ливай Колуилл («Челси») – 84,4.