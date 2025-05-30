Ван Дейк больше всех среди центральных защитников влиял на игру своей команды в этом сезоне. Тчуамени – 2-й, Иньиго – 5-й, Упамекано – 9-й
Международный центр спортивных исследований подготовил списки «самых влиятельных футболистов» сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, защита на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак.
В десятку центральных защитников, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:
1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), значение индекса – 89,4.
2. Орельен Тчуамени («Реал») – 87,6.
3. Вильям Салиба («Арсенал») – 86,9.
4. Амир Ррахмани («Наполи») – 86,2.
5. Иньиго Мартинес («Барселона») – 86,1.
6. Николас Отаменди («Бенфика») – 85,7.
7. Пьеро Инкапиэ («Байер») – 85,5.
8. Алессандро Бастони («Интер») – 84,7.
9. Дайо Упамекано («Бавария») – 84,6.
10. Ливай Колуилл («Челси») – 84,4.