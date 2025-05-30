Мбаппе больше всех среди форвардов влиял на игру своей команды в этом сезоне. Кейн – 3-й, Лаутаро – 7-й, Лукаку и Гризманн разделили 10-е место

Ни один форвард не влиял на игру своей команды так, как Килиан Мбаппе.

Международный центр спортивных исследований подготовил списки «самых влиятельных футболистов» сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, защита на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак.

В число нападающих, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:

1. Килиан Мбаппе («Реал »), значение индекса – 92,3.

2. Виктор Дьокереш («Спортинг ») – 89,2.

3. Харри Кейн («Бавария ») – 89.

4-5. Маркус Тюрам («Интер») – 86,8.

4-5. Юго Экитике («Айнтрахт») – 86,8.

6. Хулиан Альварес («Атлетико») – 86,7.

7. Лаутаро Мартинес («Интер») – 86,3.

8. Матео Ретеги («Аталанта») – 85,8.

9. Александер Исак («Ньюкасл») – 85,2.

10-11. Ромелу Лукаку («Наполи») – 84,3.

10-11. Антуан Гризманн («Атлетико») – 84,3.