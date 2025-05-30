«Аль-Хилаль» надеется подписать Бруну до КЧМ. Саудовцы считают, что «МЮ» примет крупное предложение (ESPN)

«Аль-Хилаль» надеется подписать Бруну Фернандеша до клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось , что саудовский клуб сделал окончательное предложение полузащитнику «Манчестер Юнайтед », который должен был определиться с ответом до четверга. Футболисту предлагали зарплату в размере 700 000 фунтов в неделю.

На этой неделе агент полузащитника «МЮ» Мигел Пиньо отправился в Саудовскую Аравию, где провел встречу с представителями «Аль-Хилаля », а также с президентом клуба Фахадом бин Нафелем,

По данным ESPN, «Аль-Хилаль» намерен приобрести португальца в течение следующих двух недель, чтобы он мог сыграть на клубном чемпионате мира.

Саудовская команда стремится заключить соглашение до начала турнира в США 15 июня. Отмечается, что там считают, что «Юнайтед» может принять крупное предложение по 30-летнему игроку.

Причиной может послужить ухудшение финансовой ситуации манкунианцев, которые не смогли пройти отбор в еврокубки в следующем сезоне.