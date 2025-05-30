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Фримпонг о переходе в «Ливерпуль»: «Отдам всего себя и не подведу. Надеюсь, сможем побеждать вместе»

Джереми Фримпонг прокомментировал переход в «Ливерпуль».

«Все прошло довольно легко. «Ливерпуль» пришел и заявил об интересе. Агентам я сказал: «Просто сделайте это».

Болельщики «Ливерпуля», я собираюсь отдать всего себя, и, надеюсь, мы сможем побеждать вместе, праздновать вместе, добиваться всего вместе. Я просто рад быть здесь. Спасибо вам, ребята, что приняли меня, и я не подведу вас. Дам вам ту энергию, которую вы хотите.

Несколько раз разговаривал с тренером. Он настроен очень позитивно. Говорит, что я могу привнести много энергии и свои качества вроде скорости. Когда тренер хорошо говорит о тебе, это придает уверенности.

Очень рад работать со Слотом. В сборной некоторые ребята из «Фейеноорда» рассказывали мне: «Он лучший тренер, который у меня когда-либо был». И все в таком духе. Так что я всегда слышал хорошие слова о тренере. Теперь он будет моим тренером, рад этому», – сказал защитник.

В сезоне Бундеслиги-2024/25 Фримпонг провел 33 матча, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ливерпуля»
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