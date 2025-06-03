Каким будет «Ливерпуль» с Фримпонгом вместо Трента?

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Свежий трансфер «Ливерпуля» – Джереми Фримпонг из «Байера». Голландец приходит на правый фланг – туда, где уже не будет Трента Александра-Арнолда. Это гарантирует изменения в команде Арне Слота: ни Фримпонг, ни нынешний дублер Конор Брэдли не заменят Трента в полной мере.

Чего лишится «Ливерпуль» с уходом Трента?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, какой именно Трент покидает «Ливерпуль». За годы в клубе ТАА не просто вырос как игрок, а еще существенно изменил роль. Расширил границы допустимого и, возможно, даже повлиял на амплуа в целом. Сделал его куда привлекательнее для новых поколений (так, например, говорил Брэдли).

Можно выделить 2,5 роли, которые Трент освоил на топ-уровне.

Трент версии 1.0 – классический крайний защитник с кроссами в качестве главного инструмента. Именно в этой роли ТАА ворвался в команду. В пиковой версии закрепился как главный наследник Кафу. Бразилец подыгрывал, подмечая общие черты. Самое явное сходство – своевременность и частота врываний по флангу. В аналогичной роли, но на противоположном краю блистал Энди Робертсон. Такой формат крайних защитников предпочитал Юрген Клопп на первых порах. Ассистент Пеп Лейндерс говорил, что мечтает о голе, организованном парой фулбеков (один прострелит – другой завершит).

Показательно, что самую прочную связь в этот период Трент установил не с Мо Салахом, который освобождал ему зону, а с Садьо Мане – вингером с левого фланга с задачей замыкать дальнюю. С годами ТАА разбавлял игру новыми приемами. Ярчайшим стали диагонали, которыми он перекидывался с Робертсоном. По словам шотландца, это оружие особенно помогало против команд, которые защищались по зонам и оставляли свободным дальний фланг (легендарные дуэли с «Ман Сити»). Подчеркивает стиль, к которому стремились оба в тот момент.

Вершина Трента в этой роли – чемпионский сезон при Клоппе. ТАА не только внес существенный вклад, но и вошел в историю. 13 результативных передач – по-прежнему рекорд АПЛ для защитников. С тех пор Трент начал меняться в сторону более современной версии. Трансформация совпала с угасанием Бобби Фирмино и попыткой заменить бразильца на девятку классического типажа. Компенсировать нехватку качеств Фирмино в центральной зоне был призван именно ТАА.

Трент версии 2.0 – современный крайний защитник со смещениями в середину. Важно помнить, что это лишь общая рамка. Внутри было много дополнений, описывающих роль и функции ТАА в текущий момент.

В патче 2.1 Трент стал частью легендарного треугольника с Хендерсоном и Салахом. Химия внутри развивалась годами, но вышла на внеземной уровень только в сезоне-2021/22.

ТАА рассказывал, что тренеры просили меняться позициями и сбивать сопернику ориентировки. По эпизоду каждый мог оказаться шестеркой, восьмеркой и вингером. У Трента стало больше смещений в середину, но до типичного ложного фулбека было еще далеко.

Таким ТАА предстал только в версии 2.2 . Точка отсчета – финиш сезона-2022/23, который Клопп пытался спасти разными способами. Самым рабочим стал ложный фулбек Трент. Фактически Клопп скопировал прием Пепа. ТАА стал для «Ливерпуля» тем же, кем Жоау Канселу и Александр Зинченко для «Сити». Совпадала даже структура – 3+2 (двойка состояла из опорника и ложного фулбека).

Трент отмечал, что в новой роли баланс смещен в сторону подготовки атак, а не обострений: «Раньше мне была доступна только правая часть поля. Эта же роль открывает мне все поле целиком. Теперь мне проще управлять игрой и регулировать атаки. От меня зависит, в каком направлении она пойдет, с помощью каких инструментов и на какой скорости».

Финальный релиз Трента 2.3 – год при Арне Слоте. Голландец смог объединить все лучшее, что ТАА накопил за годы при Клоппе. Роль нельзя назвать ни ложной, ни классической. Скорее – микс. Сфера влияния Трента в первую очередь диктовалась соперником. Читая чужую схему, Слот выбирал для ТАА зону, где тот окажется наиболее полезен.

К моменту, когда Трент объявил об уходе, его важность можно было разделить на три части:

● Ключевое оружие Слота по влиянию на игру. Голландец – гений тактических вмешательств, а многофункциональный ТАА – главный инструмент в его руках. Трент объяснял, на чем конкретно строится связь:

«Все зависит от соперника и схемы, которую он использует. В частности – от того, как они прессингуют. Например, в каких-то матчах я буду полезнее в центральной зоне. В каких-то – на фланге. В каких-то – на позиции десятки. Если соперник прессингует тройкой, нам нужно четыре игрока в первой стадии. Если соперник прессингует двойкой, нам хватит трех. Главная задача – найти лишнего и пройти прессинг через него. Арне может направить меня перед игрой, а может прямо на ходу. Может подсказать зону, в которой я смогу чаще получать мяч или удивить соперника самим фактом открывания».

Слот повторил сказанное, подчеркнув, что делит прессинг соперника на три типа – умеренный, зонный и персональный по всему полю. Даже вывел правило 7-9-11. Цифра – количество соперников, участвующих в давлении. От этого зависела и зона обитания ТАА.

● Креативная машина. Если изучать цифры, окажется, что сезон при Слоте один из худших в карьере Трента с точки зрения обострений. Заблуждаться не стоит: на цифры в первую очередь повлияли стандарты – аспект, который просел у «Ливерпуля» после смены тренера. Количество моментов, созданных Трентом, осталось в пределах нормы.

На старте сезона у Слота были вопросы по поводу баланса обострений и потерь, но даже голландец признавал уникальность ТАА для команды: «Он мог бы прибавить в принятии решений и лучше распознавать ситуации, где нужно рисковать, а где разумнее придержать мяч. Но это не отменяет главного: иметь такого крайнего защитника – привилегия для любого тренера. Это особый ингредиент, которым «Ливерпуль» обладал годами. Я везунчик, что у меня есть защитник, который может создавать так много моментов».

Отражение важности Трента – второе место в команде по общему количеству пасов, передачам в штрафную и xA (ожидаемые ассисты). Важные задачи по строительству атак ТАА все еще гениально сочетает с прямой угрозой.

● Ведущий компаньон Салаха . В этом сезоне египтянин идет на рекорды и уже поучаствовал в 46 голах «Ливерпуля» в АПЛ. При этом связка с Трентом напрямую дала только 3. Ничтожно малая доля, но это если не вглядываться в контекст.

Во-первых, ТАА создает идеальные условия Салаху через рывки. Смещения в середину уводят соперника и обеспечивают Мо дуэли 1-в-1. Отвлекающие рывки дают пространство для прохода. Даже не касаясь мяча, Трент увеличивает шансы Мо на результативное действие.

Во-вторых, не забываем про важные передачи Трента в развитии атак. Часть из них Салах трансформировал в голевые. Порой подготовительные передачи ТАА оказывались даже важнее финального действия Мо.

В-третьих, связка становилась сильнее через новые приемы. Одним из таких стали тривеллы Трента на ход. В одном из интервью ТАА отмечал, что старается закрутить пас таким образом, чтобы это не сбило Салаха с шага после приема мяча. Такие штуки нарабатываются только через тренировки.

Оценить важность Трента для Мо можно по финалу Кубка Лиги с «Ньюкаслом». Оставшись без ключевого напарника по флангу, Салах провел один из худших матчей в карьере. В составе без ТАА не оказалось игрока, который мог бы регулярно кормить египтянина мячами. Мо сделал за игру всего 23 касания – антирекорд и сразу в два раза меньше среднего показателя по сезону (45,1). Не каждая команда может повторить перфоманс «Ньюкасла», но похожие проблемы наблюдались и в других – менее важных – матчах.

Есть ли замена Тренту внутри «Ливерпуля»?

После объявления ТАА об уходе перед клубом открылось два пути. Первый – попытаться найти аналог Трента. Второй – сменить профиль, а функции ТАА перераспределить между игроками других амплуа.

Хорошая новость – в составе «Ливерпуля» целая очередь из игроков с опытом игры справа. В этом сезоне Слот попробовал там сразу 5 вариантов. Помимо Трента речь про Джарелла Куансу, Джо Гомеса, Кертиса Джонса и Конора Брэдли.

Плохая новость – среди них нет никого и близко, кто мог бы заменить текущую версию ТАА. Кто-то потянет часть функций, кто-то сильнее в определенных аспектах, но прямой копии не видно совсем. Не претензия к конкурентам Трента, а скорее отражение его уникальности.

Пройдемся по плюсам и минусам каждого.

● Куанса и Гомес – игроки из плюс-минус одной категории. По основному профилю – центральные защитники. Фланг тоже способны закрыть, но как основная опция на дистанции даже не рассматриваются. Причина – ограниченность на мяче.

Слот видит в них максимум «клозеров» – игроков, которых можно выпустить по ходу матча для удержания счета. В этом сезоне набралось множество примеров такой пользы. Самые запоминающиеся – сдерживание Жереми Доку в концовках матчах с «Ман Сити». Трент из-за безумного объема уставал – вместо него появлялся либо Гомес, либо Куанса.

● Джонс – самая интересная и интригующая опция на фланг. Слот открыл ее только весной – в момент, когда «Ливерпуль» оторвался в гонке и мог экспериментировать с составом.

Сам Кертис не видит себя в этой роли и предпочитает место в полузащите, но в матчах определенного типа готов выходить. По мнению Слота, англичанин может пригодиться в сценарии, когда надо много контролировать мяч и пасовать из глубины. Нужные качества Арне разглядел еще летом, когда обсуждал Джонса со спортивным директором Ричардом Хьюзом. Забавно, что Кертис сам подставился, напомнив про небольшой опыт при Клоппе.

Случай Джонса очень напоминает историю Райана Гравенберха – игрока, который закрыл проблемную непрофильную позицию, благодаря чему сэкономил клубу несколько десятков миллионов.

● Брэдли – самая обсуждаемая и понятная альтернатива Тренту. Единственный правый защитник из списка. Слот не скрывает, что рассматривает финиш сезона как возможность изучить игрока и понять, потянет ли он основную роль в будущем.

Сомнений – два. Во-первых, Брэдли слишком травматичен. Мог получить куда больше шансов в последние пару лет, если бы не здоровье. Слот считает, что дело в отсутствии практики: перестанет травмироваться, только когда станет основным. Период в «Болтоне» подтверждает теорию – там Брэдли отыграл весь сезон. Другой вопрос – готов ли «Ливерпуль» уже сейчас сделать Конора железным игроком старта?

Во-вторых, стилистически Брэдли – полная противоположность Тренту версии 2.0. Конор сильно проще и прямолинейнее. Основную ставку делает не на передачи, а на рывки. Важно не перепутать: Брэдли – бегунок по современным меркам, но весьма непредсказуемый. Показательно, кого Слот видит для него ориентиром: «У Конора очень интенсивный стиль. Все наши игроки любят бегать, но Конор выделяется даже на их фоне. Когда дело доходит до рывковой работы, он в своей собственной лиге. С кем бы его сравнить? Может быть, с Ашрафом Хакими из «ПСЖ». Во время игры он просто везде. Главное отличие – Хакими сейчас не 20, а 26. Он привык играть каждую неделю, а вот Конор еще нет».

Схожести добавляет специфика рывков. Брэдли сочетает оба типа – overlap (через фланг) и underlap (через полуфланг). Разогнавшись, ищет интересный вариант и всегда поднимает голову. Наконец, может даже завершить атаку открыванием на дальней – то, что крайне редко вытворял Трент даже на старте карьеры.

Пожалуй, главный плюс Брэдли на фоне ТАА – игра в обороне. У Конора не только лучше показатели в дуэлях. Еще – концентрация на сопернике, даже если первая фаза проиграна. В отличие от Трента, не выключается и старается догнать. Лучшее доказательство – доминирование над Килианом Мбаппе в очном матче. Не только выключил француза в эпизодах 1 в 1, но и сочетал это с рывками в атаку. Обычно соперники Мбаппе не позволяют себе такую дерзость.

Учитывая подписание Фримпонга и профиль Брэдли, Слот скорее сделает ставку на перераспределение качеств Трента между игроками других амплуа. Такой же версии придерживается Джейми Каррагер:

«Не думаю, что Брэдли стоит смотреть на Трента как на ориентир. Мне кажется, Конор ближе к Энди Робертсону на пике, чем к сегодняшней версии Трента. Крайний защитник с постоянными рывками вперед и назад, агрессивным движением и кроссами в штрафную – вот что он из себя представляет. Трента невозможно заменить напрямую. Он просто-напросто уникален. Это все равно, что иметь Кевина де Брюйне на правом фланге защиты. Кто бы ни пришел на его место, он не сможет повторить весь спектр качеств Трента. Их нужно перераспределить – между атакующими игроками или игроками левого фланга. Только таким путем можно развиваться».

«Ливерпуль» купил Фримпонга: он – уникален, но это другой типаж

Фундаментальное отличие Трента от Джереми Фримпонга можно передать через одну таблицу:

Фишка Трента – продвижение мяча и функции плеймейкера в более широком контексте. Фишка Фримпонга – открывания под такие передачи на чужой трети (иногда – прямо в штрафной).

Персентиль 99% означает, что футболист входит в топ-1 процент лучших в категории. В фирменных приемах оба не просто высоко, а прямо лидируют в топ-5 лигах среди игроков своей позиции. В то же время Фримпонг посредственно продвигает мяч через пас, а Трент редко открывается под продвигающие впереди – оба сильно ниже среднего по этим параметрам.

Причина не только в наборе качеств, но и в роли. Главный по полученным продвигающим в «Ливерпуле» – Салах (12,9 на 90 минут). Ни один латераль не выбивает больше 4,6 (у Фримпонга в «Байере» – 10,7). В «Ливерпуле» функция крайних защитников – участие в построении атак в зоне, которую Слот выбирает, исходя из особенностей прессинга соперника:

Уже после доставки мяча крайние защитники поднимаются достаточно высоко. На чужой трети они делают резкие рывки, которые могут давать вариант для обострения или отвлекать внимание, но в стадии построения вовлечены в продвижение мяча. Фримпонг в «Байере», напротив, открывался в широкой высокой позиции на правом фланге. В такие моменты он скорее вингер, чем крайний защитник. Аналог Фримпонга в «Ливерпуле» по зоне открывания в этой стадии – Салах.

Базовые отличия в ролях ТАА и Фримпонга видны через тепловые карты. Джереми открывается на чужой половине и аномально много для своей позиции внутри штрафной.

Трент намного сильнее вовлечен в построение атак на своей половине. На чужой трети совершает больше действий в центральной зоне и не лезет так высоко вдоль фланга.

Фримпонга точно нельзя «копировать-вставить» в ливерпульскую роль Трента. В то же время уникальность его качеств не вызывает сомнений. Просто чтобы полностью воспользоваться ими, Слоту придется адаптироваться. Просматривается несколько направлений:

1. Фримпонг занимает место Салаха в стадии построения атаки и максимально эксплуатирует любимые «байерские» приемы. Мо получает более свободную роль ближе к центру и внутри штрафной. Он мастерски возникал в этих зонах, но не стартовал там. Изменения роли Салаха после настолько сильного сезона – риск.

2. И Фримпонг, и Салах открываются на чужой трети. Фримпонг сосредоточится на отвлекающих рывках (и создании опции для Мо), а больший объем продвижении ляжет на центральных полузащитников. Например, Мак Аллистер может не ситуативно, а постоянно помогать Гравенберху в этой стадии – проводить значительно больше времени на своей трети. У него прекрасные качества для продвижения, но в таком раскладе уменьшается полезность Алексиса в атаке.

3. Слот будет рассматривать Брэдли и Фримпонга как две полярно разные опции в зависимости от нужд команды и характеристик соперника. Проблема: Брэдли не тянет роль Трента по действиям с мячом, пускай прекрасно знаком с требованиями Слота. Фримпонг – топовый и уникальный, но прямо радикально другой по типажу (больше открывается и обостряет, а не продвигает атаки).

У перехода Фримпонга есть прямо жирнющий плюс – цена. «Ливерпуль» платит отступные в 35 млн евро. Очень привлекательная стоимость для однозначного топа.

Обратная сторона: Джереми не просто не вписывается в шаблон финального сезона Трента, но и в принципе не похож на крайних защитников системы Слота. В «Фейеноорде» у Арне мощно засверкал Лутсхарел Гертрюйда – он тоже переключался между режимами скрытого центрального защитника/дополнительного полузащитника, а на чужой трети открывался по остаточному принципу.

В интервью Каррагеру тренер «Ливерпуля» даже признавался, что не любит только один вариант расположения латералей – в широкой высокой позиции, когда они полностью отвечают за ширину. Любая другая вариация, по словам Арне, возможна, а конкретика зависит от того, как прессингует соперник.

Фримпонг в лучшем своем проявлении – антипод роли в понимании Слота. Максимально эффективен, но без переключений между образами, а в одном направлении – его игра строится вокруг скорости, резкости и невероятного объема открываний в широкой позиции.

Фримпонг за 35 млн – топ-находка, но без взаимных адаптаций не обойтись. Либо Слот перестроит игру в правой части поля под его сильные стороны, либо Джереми не проявит себя на уровне «Байера». В последнем сценарии Фримпонг будет менее ярок и не покажет то, что анонсировал в Бундеслиге, но все равно будет полезен.

Перспектива их союза с Салахом в любом случае завораживает – например, резкие рывки Фримпонга могут отвлекать внимание и предоставить Мо еще больше свободы.

Слот получает мощный новый инструмент, но точно не прямую замену Тренту. Успешность будет сильно зависеть от наработок Арне, которые не похожи на его прошлое творчество – нам лишь предстоит их оценить.

Слот – за элитным столом. Только Жозе, Анчелотти, Пеллегрини и Конте брали АПЛ в дебютном сезоне

Фото: Gettyimages /Christof Koepsel / Stringer, Justin Setterfield / Staff, Julian Finney / Staff, Carl Recine / Staff, Michael Regan / Staff, Dan Istitene / Staff, Angel Martinez / Stringer