Губерниев назвал Кордобу лучшим в РПЛ: «Он играет лучше всех, а «Краснодар» стал чемпионом. Батраков – лучший из россиян»

Дмитрий Губерниев считает Джона Кордобу лучшим игроком Мир РПЛ.

– Кого бы вы назвали лучшим футболистом нашего чемпионата?

– Кордобу. Он играет лучше всех, а «Краснодар» стал чемпионом. Из российских футболистов лучший в этом сезоне – Батраков , – сказал комментатор и телеведущий.

В этом сезоне Кордоба из «Краснодара » забил 12 голов и сделал четыре голевые передачи в 25 матчах РПЛ .