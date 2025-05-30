Губерниев назвал Кордобу лучшим в РПЛ: «Он играет лучше всех, а «Краснодар» стал чемпионом. Батраков – лучший из россиян»
Дмитрий Губерниев считает Джона Кордобу лучшим игроком Мир РПЛ.
– Кого бы вы назвали лучшим футболистом нашего чемпионата?
– Кордобу. Он играет лучше всех, а «Краснодар» стал чемпионом. Из российских футболистов лучший в этом сезоне – Батраков, – сказал комментатор и телеведущий.
В этом сезоне Кордоба из «Краснодара» забил 12 голов и сделал четыре голевые передачи в 25 матчах РПЛ.
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