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Губерниев о неготовности арены в Чебоксарах: «А ведь старты у лыжников и биатлонистов были запланированы. Опять позоримся?»

Дмитрий Губерниев высказался о неготовности стадиона в Чувашии к соревнованиям.

Сообщалось, что Центр зимних видов спорта в Чебоксарах пока не готов к эксплуатации. Недочеты планируют устранить к 1 июля.

«Ой, я правильно понимаю, что стадион в Чувашии не введен в эксплуатацию? Там, где лыжи да биатлон! И в ближайшее время там соревнований не будет…

А ведь старты у лыжников и биатлонистов в Чебоксарах были запланированы… Опять позоримся? Воз и ныне там? Эх, спортивная Чувашия…

А что думают руководители СБР и ФЛГР, которые спорт в стране должны развивать? И где они?» – написал спортивный комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
logoДмитрий Губерниев
logoСоюз биатлонистов России
стадион Чебоксары
ФЛГР
лыжные гонки
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