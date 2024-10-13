Жуан Жезус о словах про безопасность в Неаполе: «Причинившие мне боль события не относятся к «Наполи» и жителям города. Это эмоции того, кто воспитывает здесь детей и верит в проект»

Жуан Жезус ответил на критику после публикации о попытке угона машины в Неаполе.

Ранее защитник «Наполи » опубликовал видео, на котором видно, что в автомобиле разбиты стекла, в салоне беспорядок, а детские кресла повреждены и сдвинуты с места: «Тошнит от этого! К сожалению, в таком прекрасном городе я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности».

«Каждое утро, просыпаясь, я любуюсь прекрасным видом, постоянно напоминающим о красоте этого города. Определенные события причинили мне боль, но это не касается жителей Неаполя и моей команды.

Это были эмоции человека, на коже которого вытатуирован третий чемпионский титул «Наполи», который воспитывает здесь своих детей и по-прежнему верит в проект при поддержке замечательных болельщиков, которые всегда тепло принимали меня», – написал защитник «Наполи» в сторис инстаграма.

В «Наполи» недовольны словами Жезуса о безопасности в Неаполе после попытки угона его машины. Защитника могут продать зимой и подписать Бийола