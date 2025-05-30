Петров о чемпионстве «Краснодара»: «Люди не видят, что происходит внутри команды – те, кто критикует постоянно. У нас есть все для того, чтобы победить снова»
Команда тренера Мурада Мусаева впервые выиграла Мир РПЛ по итогам прошедшего сезона, опередив «Зенит» на один балл.
– Скажи вам кто год назад, что станете чемпионами, поверили бы?
– Конечно! Мы работали для этого. У нас цель была – стать чемпионами. Думаю, мы заслужили это своей работой.
– Даже после трех ничьих на старте чемпионата не было сомнений в возможности выиграть золото?
– Сомнений не было. Да и почему они должны быть?
Это только люди со стороны не видят, что у нас происходит внутри команды. Те, кто нас критикует постоянно. А мы верили в себя и в свои силы. И просто делали свое дело.
– Не было мысли закончить карьеру футболиста на волне успеха?
– Нет, еще рано заканчивать. Еще поиграем.
– Как «Краснодару» удержаться на вершине?
– Сейчас пока хочется просто еще немного порадоваться чемпионству, попраздновать.
Уверен, у нас есть все для того, чтобы победить снова, но пока не хочется об этом думать и говорить, – сказал защитник «Краснодара» Сергей Петров.