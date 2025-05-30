Петров о чемпионстве «Краснодара»: «Люди не видят, что происходит внутри команды – те, кто критикует постоянно. У нас есть все для того, чтобы победить снова»

Сергей Петров считает, что «Краснодар» способен еще раз выиграть РПЛ.

Команда тренера Мурада Мусаева впервые выиграла Мир РПЛ по итогам прошедшего сезона, опередив «Зенит» на один балл.

– Скажи вам кто год назад, что станете чемпионами, поверили бы?

– Конечно! Мы работали для этого. У нас цель была – стать чемпионами. Думаю, мы заслужили это своей работой.

– Даже после трех ничьих на старте чемпионата не было сомнений в возможности выиграть золото?

– Сомнений не было. Да и почему они должны быть?

Это только люди со стороны не видят, что у нас происходит внутри команды. Те, кто нас критикует постоянно. А мы верили в себя и в свои силы. И просто делали свое дело.

– Не было мысли закончить карьеру футболиста на волне успеха?

– Нет, еще рано заканчивать. Еще поиграем.

– Как «Краснодару» удержаться на вершине?

– Сейчас пока хочется просто еще немного порадоваться чемпионству, попраздновать.

Уверен, у нас есть все для того, чтобы победить снова, но пока не хочется об этом думать и говорить, – сказал защитник «Краснодара» Сергей Петров .