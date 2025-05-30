Быстров о «Краснодаре»: «Доказал, что можно стать чемпионом без многомиллионных трансферов зимой. В РПЛ найдутся клубы, кто захочет купить у них игроков задорого»

Владимир Быстров порассуждал о чемпионстве и трансферах «Краснодара».

– Практически всегда многомиллионные трансферы приносят результат, но «Краснодар » доказал, что можно стать чемпионом, не меняя ничего в зимнее трансферное окно. Главное – правильно пользоваться футболистами и делать трансферы заранее, а не когда петух клюет.

«Краснодару» не нужны были новые игроки, потому что они шли на первом месте. Все понимали, что сезон можно завершить этими футболистами. В клубе есть много дорогих игроков, и им удалось их сохранить.

– Кто из чемпионского состава «быков» будет главной трансферной целью для лидеров РПЛ?

– Там вся команда ценная. Кого надо они сохранили, если и будут продавать, то за очень дорого. Думаю, у нас не найдутся клубы, кто захочет кого-то купить из «Краснодара» задорого, – сказал бывший полузащитник «Зенита » и «Краснодара».