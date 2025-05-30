«Если красно-белый Comedy Club уволит Станковича и назначит Карпина, я не удивлюсь. Руководство «Спартака» любит принимать странные решения». Тумилович о тренерах

Геннадий Тумилович отреагировал на возможный приход Валерия Карпина в «Динамо».

«Нет ничего удивительного в том, что «Динамо» может возглавить Карпин. Такой специалист никогда без работы не останется.

Для «Динамо» Карпин – это хороший вариант. Хотя увольнение Лички меня огорчило. Такого интересного «Динамо» не было сто лет.

Знаю, что «Спартак » продлил Станковича , но не удивлюсь, если красно-белый Comedy Club скоро уволит его и назначит Карпина. Руководство «Спартака» любит принимать такие странные решения», – сказал экс-вратарь «Динамо» и «Ростова» Тумилович .

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин согласовал условия будущего контракта с руководством «Динамо». Утверждалось, что соглашение главного тренера сборной России с клубом будет рассчитано до 2028 года.