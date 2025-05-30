Адиев о «Химках»: «99%, что такого клуба больше не будет. Мое будущее определится в течение недели – есть ряд предложений»
– Что будет дальше с вашей тренерской карьерой?
– Я думаю, в течение недели мое будущее определится.
– Можете ли остаться в «Химках»?
– «Химок» уже, как я понимаю, нет. Как я могу остаться? Официально не было объявлено? 99 процентов, что такого клуба больше не будет.
– Правда ли, что махачкалинское «Динамо» хочет видеть вас в клубе?
– У меня есть ряд предложений для развития карьеры, я в течение недели приму решение.
– Рассматриваете возможность работы только в России?
– Есть ряд предложений. Я пока думаю, – сказал главный тренер «Химок».
Адиев возглавляет «Химки» с 2025 года. В минувшем сезоне подмосковный клуб занял 12-е место в Мир РПЛ и сохранил прописку по спортивному принципу, но из-за финансовых проблем не получил лицензию для выступления в высшем дивизионе в следующем сезоне.
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