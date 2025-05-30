Адиев о «Химках»: «99%, что такого клуба больше не будет. Мое будущее определится в течение недели – есть ряд предложений»

Магомед Адиев уверен, что «Химки» прекратят существование.

– Что будет дальше с вашей тренерской карьерой?

– Я думаю, в течение недели мое будущее определится.

– Можете ли остаться в «Химках»?

– «Химок» уже, как я понимаю, нет. Как я могу остаться? Официально не было объявлено? 99 процентов, что такого клуба больше не будет.

– Правда ли, что махачкалинское «Динамо» хочет видеть вас в клубе?

– У меня есть ряд предложений для развития карьеры, я в течение недели приму решение.

– Рассматриваете возможность работы только в России?

– Есть ряд предложений. Я пока думаю, – сказал главный тренер «Химок».

Адиев возглавляет «Химки» с 2025 года. В минувшем сезоне подмосковный клуб занял 12-е место в Мир РПЛ и сохранил прописку по спортивному принципу, но из-за финансовых проблем не получил лицензию для выступления в высшем дивизионе в следующем сезоне.

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