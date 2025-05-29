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  • Гришин о невыдаче лицензии «Химкам»: «Если человек не получает зарплату, команда должна сниматься. Если на нее ходит по 200 человек, то это не красит клуб»
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Гришин о невыдаче лицензии «Химкам»: «Если человек не получает зарплату, команда должна сниматься. Если на нее ходит по 200 человек, то это не красит клуб»

Александр Гришин оценил невыдачу лицензии «Химкам» для Мир РПЛ.

«Я не расстроился, что «Химки» убрали. Если на команду ходит по 200 человек, то это не красит клуб и все остальное. 

Все сделали грамотно. Людей нельзя обманывать. Если человек работает, то он должен получать зарплату. Если этого не происходит, то команда должна сниматься», — сказал бывший футболист ЦСКА.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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