Семшов назвал «Химки» главным разочарованием сезона: «Бесславно закончили выступление в РПЛ, не по спортивному принципу, но все давно накапливалось и к этому шло»
Игорь Семшов назвал «Химки» разочарованием сезона.
Ранее появилась информация, что подмосковный клуб прекратит существование. «Химки» не получили лицензию для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне из-за невыполнения финансовых требований. Команда заняла 12-е место в прошедшем сезоне Мир РПЛ.
«Разочарование сезона – «Химки», которые бесславно закончили выступление в РПЛ. Не по спортивному принципу... Но все давно накапливалось и к этому шло.
Клуб с хорошим подбором футболистов и инфраструктурой, насколько я понимаю, прекратит свое существование», – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Химки» просят сотрудников писать заявление об увольнении, работники отказываются. Игроки начали разрывать контракты с клубом («РБ Спорт»)
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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