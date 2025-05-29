Семшов назвал «Химки» главным разочарованием сезона: «Бесславно закончили выступление в РПЛ, не по спортивному принципу, но все давно накапливалось и к этому шло»

Игорь Семшов назвал «Химки» разочарованием сезона.

Ранее появилась информация, что подмосковный клуб прекратит существование . «Химки» не получили лицензию для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне из-за невыполнения финансовых требований. Команда заняла 12-е место в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

«Разочарование сезона – «Химки», которые бесславно закончили выступление в РПЛ. Не по спортивному принципу... Но все давно накапливалось и к этому шло.

Клуб с хорошим подбором футболистов и инфраструктурой, насколько я понимаю, прекратит свое существование», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Химки» просят сотрудников писать заявление об увольнении, работники отказываются. Игроки начали разрывать контракты с клубом («РБ Спорт»)