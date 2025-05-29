«Ливерпуль» хочет 20+ млн фунтов за Келлехера. Вратарь интересен «Брентфорду»
Куивин Келлехер может покинуть «Ливерпуль» ближайшим летом.
The Independent сообщает, что «Брентфорд» ищет вратаря на замену Марку Флеккену, который может уйти в «Байер». Голкипер «Ливерпуля» входит в число интересующих «пчел» футболистов.
«Брентфорд» уже связался с «Ливерпулем». Мерсисайдцы рассчитывают выручить как минимум 20 млн фунтов.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Independent
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