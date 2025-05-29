«Ливерпуль» хочет 20+ млн фунтов за Келлехера. Вратарь интересен «Брентфорду»

Куивин Келлехер может покинуть «Ливерпуль» ближайшим летом.

The Independent сообщает, что «Брентфорд» ищет вратаря на замену Марку Флеккену , который может уйти в «Байер ». Голкипер «Ливерпуля » входит в число интересующих «пчел» футболистов.

«Брентфорд » уже связался с «Ливерпулем». Мерсисайдцы рассчитывают выручить как минимум 20 млн фунтов.