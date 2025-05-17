«Ливерпуль» покупает Фримпонга у «Байера» за 35 млн евро. Защитник подпишет контракт на 5 лет
Джереми Фримпонг близок к переходу в «Ливерпуль».
Англичане достигли договоренности с «Байером» о трансфере 24-летнего защитника, проинформировав клуб из Леверкузена об активации отступных в размере 35 млн евро.
Футболист подпишет 5-летний контракт с мерсисайдцами, сообщает Фабрицио Романо. В данный момент определяется дата прохождения медосмотра.
В сезоне Бундеслиги-2024/25 Фримпонг провел 33 матча, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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