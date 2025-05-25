Семак о будущем Вендела: «Будем коммуницировать с его агентами. Он один из лучших в РПЛ – травмы повлияли на игру «Зенита»
«Зенит» будет решать вопрос о будущем Вендела с агентами полузащитника.
О будущем Вендела
«На сегодняшний день сделка по продаже Вендела в «Ботафого», как известно, сорвалась.
«Зенит» будет коммуницировать с агентами бразильца по вопросу его будущего. Зимой у нас были договоренности с «Ботафого» по аренде Вендела до конца нынешнего сезона. На позицию проданного Клаудиньо хотели подписать другого игрока, но не получилось».
О том, нужен ли Вендел «Зениту»
«Думаю, что такой игрок не помешает никому. Он один из лучших в российском чемпионате. Главное, чтобы здоровье позволяло Венделу играть.
К сожалению, травмы, которые выбили его на концовку сезона, не позволили бразильцу сыграть так, как мы рассчитывали. И повлияли на игру нашей команды», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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