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Семак о будущем Вендела: «Будем коммуницировать с его агентами. Он один из лучших в РПЛ – травмы повлияли на игру «Зенита»

«Зенит» будет решать вопрос о будущем Вендела с агентами полузащитника.

О будущем Вендела

«На сегодняшний день сделка по продаже Вендела в «Ботафого», как известно, сорвалась.

«Зенит» будет коммуницировать с агентами бразильца по вопросу его будущего. Зимой у нас были договоренности с «Ботафого» по аренде Вендела до конца нынешнего сезона. На позицию проданного Клаудиньо хотели подписать другого игрока, но не получилось».

О том, нужен ли Вендел «Зениту»

«Думаю, что такой игрок не помешает никому. Он один из лучших в российском чемпионате. Главное, чтобы здоровье позволяло Венделу играть.

К сожалению, травмы, которые выбили его на концовку сезона, не позволили бразильцу сыграть так, как мы рассчитывали. И повлияли на игру нашей команды», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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