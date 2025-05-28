Владимир Быстров: «Глушенков растворился. Игрок должен о себе заявить, к чемпионству привести. Сыграл два матча и начинаешь рассказывать – в итоге сидишь и посасываешь карамельки»
Владимир Быстров раскритиковал игру Максима Глушенкова в прошедшем сезоне.
«Куда Глушенков делся? Что это? Он растворился. Перестал делать те вещи, которые делал, когда только пришел. Он стал какой-то недовольный, что-то рассказывает. Тактика ему не нравится.
Это игрок, и он должен сначала о себе заявить. Не двумя матчами, не тремя, а привести ее [команду] хотя бы к чемпионству, тогда ты можешь какой-то вес иметь. А когда ты сыграл 2 матча, забил 5 голов и начинаешь всем рассказывать, это приводит к тому, что сидишь и посасываешь карамельки», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал «О, родной футбол!»
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