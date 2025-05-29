Кристиан Нобоа: «Скучаю по России, по безопасности. Не знаю, почему сюда боятся ехать – я прожил здесь 16 лет и был счастлив»
Кристиан Нобоа заявил, что скучает по России и по ее безопасности.
Эквадорец выступал в чемпионате России с 2008 по 2024 год.
«Я очень скучаю по России. Прежде всего, конечно, по безопасности. Мне всегда было здесь безопасно. Никогда не сталкивался с чем-то плохим.
Не знаю, почему некоторые игроки боятся ехать сюда. Я прожил здесь 16 лет, был счастлив. В России много хороших и красивых городов.
Мне очень тут понравилось, и я всегда хочу вернуться», – сказал бывший игрок «Рубина», «Динамо», «Ростова», «Зенита» и «Сочи» Кристиан Нобоа.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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