Кристиан Нобоа: «Скучаю по России, по безопасности. Не знаю, почему сюда боятся ехать – я прожил здесь 16 лет и был счастлив»

Кристиан Нобоа заявил, что скучает по России и по ее безопасности.

Эквадорец выступал в чемпионате России с 2008 по 2024 год.

«Я очень скучаю по России. Прежде всего, конечно, по безопасности. Мне всегда было здесь безопасно. Никогда не сталкивался с чем-то плохим.

Не знаю, почему некоторые игроки боятся ехать сюда. Я прожил здесь 16 лет, был счастлив. В России много хороших и красивых городов.

Мне очень тут понравилось, и я всегда хочу вернуться», – сказал бывший игрок «Рубина », «Динамо », «Ростова », «Зенита » и «Сочи » Кристиан Нобоа .

Нобоа о титуле «Краснодара»: «Это даже хорошо. «Зенит» получит дополнительную мотивацию и сделает все, чтобы стать сильнее»