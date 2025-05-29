  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хавбек «Пари НН» Трошечкин о стыках с «Сочи»: «Нельзя предавать футбол! Мы должны играть за свое имя, за город, за клуб»
9

Хавбек «Пари НН» Трошечкин о стыках с «Сочи»: «Нельзя предавать футбол! Мы должны играть за свое имя, за город, за клуб»

Александр Трошечкин высказался после победы «Пари НН» над «Сочи» (2:1).

Команды провели первый стыковой матч за право выступать в Мир РПЛ.

– Очень сложный матч. Нам надо было абстрагироваться от информационного шума, но как это сделать? Любая новость, появляющаяся в прессе, разлетается по команде за пять минут. Но мы должны играть за свое имя, за город, за клуб. Нельзя предавать футбол!

Помимо того, что нервировал информационный шум вокруг этих матчей, скажу еще одну вещь: для футболистов игра в стыках – это очень большой стресс.

– Насколько сложно будет сохранить боевой дух на ответный матч?

– Стыки – это как одна игра из четырех таймов. Преимущество у нас минимальное. Осталось два дня до ответного матча. Будем готовиться! – сказал полузащитник «Пари НН».

«Ахмат» проиграл первый стык – со спорным судейством. Но может остаться в РПЛ при любом исходе

Кто выиграет Лигу чемпионов?8052 голоса
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Пари НН»
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
logoПервая лига
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
logoАлександр Трошечкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Червиченко о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ: «Такого бардака давно не было. Я бы назначил стыки между вылетевшими «Оренбургом» и «Факелом»
6729 мая, 05:35
Гончаренко о будущем в «Пари НН»: «Судьба тренера может зависеть от одного эпизода в матче. Все может быть. Я в хороших отношениях с руководством, мы понимаем, куда идем»
928 мая, 19:46
Морено о судействе с «Пари НН»: «Сочи» играл лучше – в 1-м тайме могли сделать 3:0, а потом случилось удаление. Это работа арбитров, они так решили. Я недоволен результатом»
228 мая, 19:43
Главные новости
В РФС объяснили, кто препятствует снятию санкций с российских команд: «Наиболее активно выступает Украина»
67 минут назад
Слот предложил Виртцу роль «десятки» в «Ливерпуле», в «Баварии» ее пришлось бы делить с Мусиалой. Разговоры с тренерами стали фактором для Флориана (Кристиан Фальк)
111 минут назад
Антони интересен «Байеру». Тен Хаг работал с вингером в «МЮ» и «Аяксе»
1925 минут назад
«ПСЖ» идет на квадрупл и выглядит фаворитом в игре с «Интером»
519 минут назадРеклама
Макелеле вспомнил, что Калу должен был бить решающий пенальти в финале ЛЧ-2008, но Терри взял мяч: «Саломон был лучшим пенальтистом. Джон заплакал бы, если бы ему сказали не бить»
326 минут назад
Лига чемпионов. Финал. «ПСЖ» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14427 минут назад
Два болельщика «ПСЖ» нарисовали логотип клуба на карте, пробежавшись по улицам Парижа. Фанаты преодолели 45,54 км за 3 часа и 44 минуты
545 минут назадФото
Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер. Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»
110сегодня, 10:17
Генсек РФС о ситуации со стыками: «Нас подвели. Это проблема, которую создали «Химки». Они взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности»
21сегодня, 10:15
РФС наложил на «Крылья» ограничения на покупку игроков: «Сначала должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать футболистов бесплатно»
8сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Трушечкин и Нагучев прокомментируют Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом»
1247 минут назад
Вернер вернулся в «Лейпциг» после аренды в «Тоттенхэме». Форстер, Регилон и Уайтмэн покинули лондонский клуб из-за завершения контрактов
7сегодня, 10:07
LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток сыграло вничью с «Калугой», «Авангард» против «Текстильщика»
сегодня, 10:01Live
Федотов не будет болеть за ЦСКА в Суперфинале Кубка: «Буду в нейтральном статусе – за красивый и результативный футбол»
11сегодня, 09:39
Пол Инс: «Грустно от того, где находится «МЮ». У игроков в наши дни нет психологической устойчивости. Когда я играл, мы анализировали новичков: «Достаточно ли он хорош, чтобы играть за нас?»
3сегодня, 08:59
Николо Барелла: «Интер» постарается не остаться без трофеев после такого сезона»
1сегодня, 08:58
«Барса» хочет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу» в августе, чтобы протестировать обновленный стадион. Матч могут посетить 25 тысяч зрителей
25сегодня, 08:30
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Коламбус», «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстоном»
1сегодня, 07:56
Лаутаро: «Я уже выигрывал большие трофеи, но Лиги чемпионов в моей коллекции нет. «Интер» хочет сыграть идеальный матч и вернуть титул в Милан»
2сегодня, 07:44
«Если Химки» закроются, буду сожалеть об этом. И для футболистов, и болельщиков это будет трагедия». Тукманов о подмосковном клубе
30сегодня, 07:28