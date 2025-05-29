Хавбек «Пари НН» Трошечкин о стыках с «Сочи»: «Нельзя предавать футбол! Мы должны играть за свое имя, за город, за клуб»

Александр Трошечкин высказался после победы «Пари НН» над «Сочи» (2:1).

Команды провели первый стыковой матч за право выступать в Мир РПЛ.

– Очень сложный матч. Нам надо было абстрагироваться от информационного шума, но как это сделать? Любая новость , появляющаяся в прессе, разлетается по команде за пять минут. Но мы должны играть за свое имя, за город, за клуб. Нельзя предавать футбол!

Помимо того, что нервировал информационный шум вокруг этих матчей, скажу еще одну вещь: для футболистов игра в стыках – это очень большой стресс.

– Насколько сложно будет сохранить боевой дух на ответный матч?

– Стыки – это как одна игра из четырех таймов. Преимущество у нас минимальное. Осталось два дня до ответного матча. Будем готовиться! – сказал полузащитник «Пари НН ».

«Ахмат» проиграл первый стык – со спорным судейством. Но может остаться в РПЛ при любом исходе