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Тюрам о финале с «ПСЖ»: «Надеюсь объяснить отцу, как выиграть ЛЧ. Я сыграю против команды, в которой вырос – это особенный матч»

Маркус Тюрам надеется на победу в финале Лиги чемпионов.

«Интер» сыграет в финальном матче турнира с «ПСЖ» 31 мая.

О финале против «ПСЖ»

«Это особенный матч, потому что это финал. Для меня, возможно, даже больше: я сыграю против команды, в которой вырос, и надеюсь обыграть ее. Надеюсь объяснить отцу [Лилиану Тюраму], как выиграть Лигу чемпионов (Лилиан Тюрам выигрывал Кубок УЕФА с «Пармой» – Спортс’‘)».

О травмах

«Я выступаю не так хорошо, как в первой части сезона. Но главное, что «Интер» победил, и теперь в финале Лиги чемпионов. У нас есть 90 минут или, может быть, больше, чтобы выиграть большой трофей».

О Лаутаро Мартинесе и других атакующих партнерах

«Я думаю, играть с таким футболистом, как он, легко для всех. Он лидер, наш капитан, с ним приятно делить поле. Но это касается и остальных партнеров по команде: Тареми, Арнаутовича и Корреа», – сказал форвард «Интера» на пресс-конференции.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Альфредо Педуллы
logoсерия А Италия
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoИнтер
logoЛилиан Тюрам
logoМаркус Тюрам
logoЛаутаро Мартинес
logoХоакин Корреа
logoМарко Арнаутович
logoМехди Тареми
logoтравмы
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