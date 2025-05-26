Тюрам о финале с «ПСЖ»: «Надеюсь объяснить отцу, как выиграть ЛЧ. Я сыграю против команды, в которой вырос – это особенный матч»

Маркус Тюрам надеется на победу в финале Лиги чемпионов.

«Интер» сыграет в финальном матче турнира с «ПСЖ » 31 мая.

О финале против «ПСЖ»

«Это особенный матч, потому что это финал. Для меня, возможно, даже больше: я сыграю против команды, в которой вырос, и надеюсь обыграть ее. Надеюсь объяснить отцу [Лилиану Тюраму], как выиграть Лигу чемпионов (Лилиан Тюрам выигрывал Кубок УЕФА с «Пармой» – Спортс’‘)».

О травмах

«Я выступаю не так хорошо, как в первой части сезона. Но главное, что «Интер» победил, и теперь в финале Лиги чемпионов. У нас есть 90 минут или, может быть, больше, чтобы выиграть большой трофей».

О Лаутаро Мартинесе и других атакующих партнерах

«Я думаю, играть с таким футболистом, как он, легко для всех. Он лидер, наш капитан, с ним приятно делить поле. Но это касается и остальных партнеров по команде: Тареми, Арнаутовича и Корреа », – сказал форвард «Интера » на пресс-конференции.