Лугано о финале ЛЧ: «Я не думаю, что будет много голов. После матча «Интера» с «Барселоной» может произойти что угодно. Меня уже ничем не удивишь»
Диего Лугано поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ» и «Интер» сыграют в финальном матче турнира 31 мая.
«Я не думаю, что будет много голов в этом матче. В матче с «Барселоной» «Интер» открывался, забивал, но вряд ли в финале они будут давать столько пространства быстрым французским нападающим.
После матча «Интера» с «Барселоной» может произойти что угодно. Меня уже ничем не удивишь. Этот «Интер» показал, что он может открыться, когда нужно, может унестись в контратаку, играть баш на баш», – сказал экс-защитник «ПСЖ» в выездной студии Okko в Мюнхене.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: пресс-служба Okko
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