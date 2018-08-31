Диего Лугано поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ » и «Интер » сыграют в финальном матче турнира 31 мая.

«Я не думаю, что будет много голов в этом матче. В матче с «Барселоной» «Интер» открывался, забивал, но вряд ли в финале они будут давать столько пространства быстрым французским нападающим.

После матча «Интера» с «Барселоной» может произойти что угодно. Меня уже ничем не удивишь. Этот «Интер» показал, что он может открыться, когда нужно, может унестись в контратаку, играть баш на баш», – сказал экс-защитник «ПСЖ» в выездной студии Okko в Мюнхене.