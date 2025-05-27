«Ливерпуль» – букмекерский фаворит ЛЧ в сезоне-2025/26. «ПСЖ», «Реал» и «Барса» – в топ-5 претендентов

Букмекеры открыли линию на итоги Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.

Фаворитом турнира за 5.50 котируется «Ливерпуль». 2-4-е места у букмекеров с одинаковым коэффициентом 6.50 делят «Барселона», «Реал» и «ПСЖ».

«Ман Сити» – 5-й у букмекеров за 7.00, хотя в сезоне-2024/25 котировался главным фаворитом Лиги чемпионов. Финалист этой ЛЧ «Интер» – 8-й с коэффициентом 13.00 на трофей.

Победитель ЛЧ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 5.50

2-4. «Барселона» – 6.50

2-4. «ПСЖ» – 6.50

2-4. «Реал» – 6.50

5. «Манчестер Сити» – 7.00

6. «Арсенал» – 8.00

7. «Бавария» – 10.00

8. «Интер» – 13.00

9. «Ньюкасл» – 17.00

10-11. «Атлетико» – 30.00

10-11. «Челси» – 30.00

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