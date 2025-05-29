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  • Вратарь «Ахмата» Ульянов: «Мы несправедливо попали в стыки. У нас есть ответственность перед республикой, городом, болельщиками, мы должны оправдать их надежду и остаться в РПЛ»
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Вратарь «Ахмата» Ульянов: «Мы несправедливо попали в стыки. У нас есть ответственность перед республикой, городом, болельщиками, мы должны оправдать их надежду и остаться в РПЛ»

Вадим Ульянов считает, что «Ахмат» не заслужил попадания в стыки.

В первом стыковом матче за право играть в РПЛ грозненцы в гостях проиграли «Уралу» со счетом 1:2.

«Ахмату» по силам победить «Урал» с необходимым счетом и остаться в РПЛ?

– Да. У нас сильная команда, если соберемся все вместе, будут правильный настрой и самоотдача, нам по силам выиграть с разницей в два мяча и не доводить стыки до серии пенальти.

Команда сама виновата, что довела дело до стыковых матчей?

– До сих пор считаю, что мы несправедливо попали в стыки. Но это футбол, здесь не всегда все решает уровень команды. В каких‑то моментах нам не повезло, где‑то сами отдали свои матчи, и все это привело к такой развязке сезона. Теперь надо показать свой лучший футбол в Грозном и решить задачу – остаться в РПЛ.

Ощущаете давление, не мешает ли оно?

– Чувствуем, но это не мешает. Футболисты всегда играют под давлением, у нас есть ответственность перед республикой, городом, болельщиками, и мы должны оправдать их надежду и остаться в премьер‑лиге.

Обращали внимание на историю с «Химками», от которых зависят итоги сезона?

– Нет. Старался отталкиваться от своей игры, результатов нашей команды. Я даже до конца не понимаю, как там все будет.

В сборную России вызваны три футболиста «Ахмата». Не все так плохо?

– Это говорит о том, что у нас сильная и боеспособная команда, просто дело в голове каждого, может быть. Каждый должен брать ответственность на себя, быть лидером. Может, что‑то сломалось. Мы не должны играть так, как играли с «Уралом» и в последние месяцы, – сказал вратарь «Ахмата».

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ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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