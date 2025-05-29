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«Црвена Звезда» готова улучшить предложение по Тикнизяну. Ранее «Локомотив» не согласился на 1,3 млн + 0,7 млн бонусами («Спорт-Экспресс»)

«Црвена Звезда» сохраняет большой интерес к Наиру Тикнизяну.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сербский клуб намерен улучшить предложение о трансфере защитника. Ранее «Локомотив» отклонил предложение «Црвены» на 1,3 млн евро плюс 0,7 млн бонусами. Железнодорожники хотели получить гарантированные 2 млн. 

По словам источника, «Црвена» высоко ценит Тикнизяна, однако обеспокоена из-за его статуса запасного в «Локомотиве». Клуб хочет выяснить причину, по которой Тикнизян не входит в основной состав. От этого будет зависеть степень готовности клуба бороться за 26-летнего футболиста.

Отмечается, что решение также может быть связано с другими кандидатами.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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