«Црвена Звезда» готова улучшить предложение по Тикнизяну. Ранее «Локомотив» не согласился на 1,3 млн + 0,7 млн бонусами («Спорт-Экспресс»)

«Црвена Звезда» сохраняет большой интерес к Наиру Тикнизяну.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », сербский клуб намерен улучшить предложение о трансфере защитника. Ранее «Локомотив» отклонил предложение «Црвены» на 1,3 млн евро плюс 0,7 млн бонусами. Железнодорожники хотели получить гарантированные 2 млн.

По словам источника, «Црвена » высоко ценит Тикнизяна , однако обеспокоена из-за его статуса запасного в «Локомотиве ». Клуб хочет выяснить причину, по которой Тикнизян не входит в основной состав. От этого будет зависеть степень готовности клуба бороться за 26-летнего футболиста.

Отмечается, что решение также может быть связано с другими кандидатами.