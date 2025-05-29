Медведев об изменении формулировки задач «Зенита» на сезон: «Чтобы понятней было»
В «Зените» объяснили корректировку заявления о задачах на предстоящий сезон.
Ранее в четверг на сайте клуба было опубликовано заявление о том, что «Зенит» в следующем сезоне сохранит тренерский штаб и состав руководства: «Поставлена задача на предстоящий 100-й сезон: золотые медали в Чемпионате РПЛ».
Позднее формулировка была изменена: «Стратегия клуба на 100-й сезон остается неизменной: «Зенит» – чемпион».
– С чем связана корректировка?
– Чтобы понятней было, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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