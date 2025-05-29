Медведев об изменении формулировки задач «Зенита» на сезон: «Чтобы понятней было»

В «Зените» объяснили корректировку заявления о задачах на предстоящий сезон.

Ранее в четверг на сайте клуба было опубликовано заявление о том, что «Зенит » в следующем сезоне сохранит тренерский штаб и состав руководства: «Поставлена задача на предстоящий 100-й сезон: золотые медали в Чемпионате РПЛ».

Позднее формулировка была изменена: «Стратегия клуба на 100-й сезон остается неизменной: «Зенит» – чемпион».

– С чем связана корректировка?

– Чтобы понятней было, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .