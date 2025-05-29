«Иногда мужчины продлевают». Быстров о переносе 100-летия «Зенита» на следующий сезон
Владимир Быстров пошутил на тему 100-летия «Зенита».
Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что задачей команды является завоевание золотых медалей в 100-й сезон.
– После новости, что «Зенит» продлевает 100-летие и на следующий сезон, появилось много шуток.
– Иногда мужчины продлевают (смеется). Что тут говорить? Это же хорошо, когда 100-летие клуба продолжается. Праздник!
Я думаю, что за празднование было, а, оказывается, готовились к следующему году просто. Полностью не выложились на празднике, поэтому нужно пробовать заново, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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