«Иногда мужчины продлевают». Быстров о переносе 100-летия «Зенита» на следующий сезон

Владимир Быстров пошутил на тему 100-летия «Зенита».

Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что задачей команды является завоевание золотых медалей в 100-й сезон.

– После новости, что «Зенит» продлевает 100-летие и на следующий сезон, появилось много шуток.

– Иногда мужчины продлевают (смеется). Что тут говорить? Это же хорошо, когда 100-летие клуба продолжается. Праздник!

Я думаю, что за празднование было, а, оказывается, готовились к следующему году просто. Полностью не выложились на празднике, поэтому нужно пробовать заново, – сказал бывший полузащитник «Зенита ».