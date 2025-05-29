Гасилин о «Зените»: «Правильно, что оставили Семака. Представляете, насколько клуб приучил всю страну к своему безоговорочному лидерству? Мы видим, как хорошо работал тренер»

Алексей Гасилин поддержал решение «Зенита» оставить Сергея Семака на посту.

В четверг петербургский клуб сообщил о решении сохранить состав совета директоров, топ‑менеджмента клуба и тренерского штаба команды.

«Конечно, правильно, что оставили Сергея Богдановича Семака. Представляете, насколько «Зенит» приучил всю страну к своему безоговорочному лидерству? Команда шесть лет подряд занимала первое место.

У «Зенита» все хорошо. Если брать промежуток семи лет, то мы видим, насколько хорошо работали все люди в структуре клуба и совета директоров, особенно Сергей Богданович», – сказал бывший нападающий «Зенита ».

Семак возглавляет клуб с 2018 года. Под руководством тренера сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами России.