  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Та о переходе в другой клуб: «Люди не понимают, как это сложно, это не FIFA на PlayStation. Куча людей начинает писать: «Тебе стоит перейти сюда, бро». Я такой: «Правда? Ты их тренер?»
5

Та о переходе в другой клуб: «Люди не понимают, как это сложно, это не FIFA на PlayStation. Куча людей начинает писать: «Тебе стоит перейти сюда, бро». Я такой: «Правда? Ты их тренер?»

Джонатан Та рассказал, как сложно футболистам переходить в другой клуб.

29-летний защитник покинул «Байер» в конце сезона и на правах свободного агента присоединился к «Баварии». У игрока была договоренность с «Барселоной», но каталонский клуб не смог гарантировать его регистрацию из-за финансовых проблем.  

«Забавно, но последние три месяца – это одни сплошные слухи. Уже тошнит от собственного имени в соцсетях. Все это немного нелепо. Мне кажется, люди не понимают, насколько это сложно – когда ты вот-вот должен перейти в другую команду. Это же не FIFA на PlayStation, понимаете?

Ты сидишь дома на диване, пытаешься разобраться, что вообще происходит, а тут тебе начинает писать куча случайных людей: «Эй, Джона, тебе стоит перейти в этот клуб, бро». А я такой: «Правда? Ты их тренер? Потому что мне-то они еще не звонили!»

Даже если звонит топ-клуб, то сразу встает вопрос: а вы меня действительно хотите? Я буду лидером или просто игроком на замену? Эти мысли могут серьезно сбить с толку. В итоге ты должен посмотреть на себя в зеркало и спросить: чего ты по-настоящему хочешь? А я хочу быть лучшей версией Джоны. И для меня это – «Бавария»! – написал защитник мюнхенцев. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?8131 голос
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Players Tribune
logoДжонатан Та
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoЛа Лига
logoБавария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» и Та подписали контракт до 2029-го. Экс-защитник «Байера» перешел в Мюнхен свободным агентом
6529 мая, 07:14Фото
Главные новости
Митрофанов о странах, препятствующих снятию санкций с российских команд: «Украина наиболее активна. Против – немного»
1319 минут назад
Слот предложил Виртцу роль «десятки» в «Ливерпуле», в «Баварии» ее пришлось бы делить с Мусиалой. Разговоры с тренерами повлияли на выбор Флориана (Кристиан Фальк)
523 минуты назад
Антони интересен «Байеру». Тен Хаг работал с вингером в «МЮ» и «Аяксе»
2737 минут назад
«ПСЖ» идет на квадрупл и выглядит фаворитом в игре с «Интером»
631 минуту назадРеклама
Макелеле вспомнил, что Калу должен был бить решающий пенальти в финале ЛЧ-2008, но Терри взял мяч: «Саломон был лучшим пенальтистом. Джон заплакал бы, если бы ему сказали не бить»
438 минут назад
Лига чемпионов. Финал. «ПСЖ» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
15239 минут назад
Два болельщика «ПСЖ» нарисовали логотип клуба на карте, пробежавшись по улицам Парижа. Фанаты преодолели 45,54 км за 3 часа и 44 минуты
657 минут назадФото
Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер. Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»
114сегодня, 10:17
Генсек РФС о ситуации со стыками: «Нас подвели. Это проблема, которую создали «Химки». Они взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности»
24сегодня, 10:15
РФС наложил на «Крылья» ограничения на покупку игроков: «Сначала должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать футболистов бесплатно»
8сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Трушечкин и Нагучев прокомментируют Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом»
1559 минут назад
Вернер вернулся в «Лейпциг» после аренды в «Тоттенхэме». Форстер, Регилон и Уайтмэн покинули лондонский клуб из-за завершения контрактов
7сегодня, 10:07
LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток сыграло вничью с «Калугой», «Авангард» против «Текстильщика»
сегодня, 10:01Live
Федотов не будет болеть за ЦСКА в Суперфинале Кубка: «Буду в нейтральном статусе – за красивый и результативный футбол»
11сегодня, 09:39
Пол Инс: «Грустно от того, где находится «МЮ». У игроков в наши дни нет психологической устойчивости. Когда я играл, мы анализировали новичков: «Достаточно ли он хорош, чтобы играть за нас?»
3сегодня, 08:59
Николо Барелла: «Интер» постарается не остаться без трофеев после такого сезона»
1сегодня, 08:58
«Барса» хочет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу» в августе, чтобы протестировать обновленный стадион. Матч могут посетить 25 тысяч зрителей
26сегодня, 08:30
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Коламбус», «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстоном»
1сегодня, 07:56
Лаутаро: «Я уже выигрывал большие трофеи, но Лиги чемпионов в моей коллекции нет. «Интер» хочет сыграть идеальный матч и вернуть титул в Милан»
2сегодня, 07:44
«Если Химки» закроются, буду сожалеть об этом. И для футболистов, и болельщиков это будет трагедия». Тукманов о подмосковном клубе
31сегодня, 07:28