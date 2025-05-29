Та о переходе в другой клуб: «Люди не понимают, как это сложно, это не FIFA на PlayStation. Куча людей начинает писать: «Тебе стоит перейти сюда, бро». Я такой: «Правда? Ты их тренер?»

Джонатан Та рассказал, как сложно футболистам переходить в другой клуб.

29-летний защитник покинул «Байер» в конце сезона и на правах свободного агента присоединился к «Баварии». У игрока была договоренность с «Барселоной», но каталонский клуб не смог гарантировать его регистрацию из-за финансовых проблем.

«Забавно, но последние три месяца – это одни сплошные слухи. Уже тошнит от собственного имени в соцсетях. Все это немного нелепо. Мне кажется, люди не понимают, насколько это сложно – когда ты вот-вот должен перейти в другую команду. Это же не FIFA на PlayStation, понимаете?

Ты сидишь дома на диване, пытаешься разобраться, что вообще происходит, а тут тебе начинает писать куча случайных людей: «Эй, Джона , тебе стоит перейти в этот клуб, бро». А я такой: «Правда? Ты их тренер? Потому что мне-то они еще не звонили!»

Даже если звонит топ-клуб, то сразу встает вопрос: а вы меня действительно хотите? Я буду лидером или просто игроком на замену? Эти мысли могут серьезно сбить с толку. В итоге ты должен посмотреть на себя в зеркало и спросить: чего ты по-настоящему хочешь? А я хочу быть лучшей версией Джоны. И для меня это – «Бавария »! – написал защитник мюнхенцев.