Пасторе о Месси в «ПСЖ»: «Не считаю это провалом, скорее наоборот. Лионель заставлял весь мир говорить о себе и о клубе»

Хавьер Пасторе не считает, что Лионель Месси провалился в «ПСЖ».

Месси выступал за парижский клуб с 2021 по 2023 год.

«О провале больше говорят в СМИ. Не думаю, что так считают люди в клубе или болельщики. В Париже Лионель продемонстрировал невероятную статистику. У клуба была возможность приобрести лучшего игрока в мире. Я не считаю это неудачей, скорее наоборот. Лига 1 и Франция были рады его приходу. Лионель, со своей стороны, впервые играл вне своего «дома» [«Барселоны»], если можно так выразиться.

Очевидно, все пошло не так, как он рассчитывал, потому что он всегда был победителем, и у него не было возможности выиграть Лигу чемпионов, а это было его целью каждый год. В этом смысле, если вы спросите его, он скажет, что это был провал с точки зрения его амбиций. Но в остальном ему нужны были перемены.

Он не смог остаться в «Барсе» и нашел клуб, который предложил ему желаемые условия. Это был опыт, но я не рассматриваю его как неудачу. Он проводил отличные матчи, заставляя людей по всему миру говорить о нем и о «ПСЖ», и нашел хорошее место для подготовки к чемпионату мира, который он выиграл», – сказал экс-полузащитник «ПСЖ ».