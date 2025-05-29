Хавбек «Барсы» Касадо подтвердил, что освистывал гимн «Реала» в день финала Кубка Испании: «Мадрид» и «Эспаньол» – не те команды, которые мне нравятся»
Хавбек «Барсы» Марк Касадо заявил, что ему не нравятся «Реал» и «Эспаньол».
– Я хотел спросить тебя, считаешь ли ты себя антимадридцем, но не буду. Я посмотрел видео, на котором видно, как ты очень громко освистываешь гимн «Реала» в день финала Кубка Испании. Предположительно.
– Не предположительно. На видео все видно, – сказал смеясь Марк Касадо.
Он также ответил на вопрос о своем отношении к «Реалу» и «Эспаньолу».
«Нельзя говорить, что я категорически против них, иначе нас будут ругать. Но это не те команды, которые мне нравятся», – заявил полузащитник «Барселоны».
В финале Кубка Испании 26 апреля «Барселона» обыграла «Реал» – 3:2.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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