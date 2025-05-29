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Селюк о реакции на проблемы «Химок»: «Поведение клубов мне напомнило сцену из «Маугли», когда Акелла промахнулся. Они танцевали на костях»

Дмитрий Селюк заявил, что клубы РПЛ рады проблемам «Химок».

Ранее стало известно, что подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне из-за невыполнения финансовых требований. В клубе имелись задолженности перед футболистами и персоналом. Также сообщалось, что подмосковный клуб обанкротился.

Позднее появилась информация, что «Химки» прекращают существование.

«Поведение клубов мне напомнило сцену из «Маугли», когда Акелла промахнулся. Они танцевали на костях.

Некоторые команды, которые не остались в лиге по спортивному принципу радовались и сливали «Химки», – сказал агент Дмитрий Селюк.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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