Де Брюйне пока не договорился с «Наполи» и готов обсудить другие варианты. Хавбек «Ман Сити» не исключает перехода в другой клуб АПЛ или Серии А (Independent)

Кевин де Брюйне сомневается насчет перехода в «Наполи».

По информации Independent, полузащитник «Манчестер Сити» провел встречу с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, однако существенного прогресса в переговорах достичь не удалось. Несмотря на то, что «Наполи» сделал де Брюйне самое привлекательное предложение, у бельгийца возникли сомнения из-за возможного ухода из клуба Антонио Конте.

Другим вероятным вариантом продолжения карьеры де Брюйне является «Чикаго Файр», однако футболист опасается, что переход в МЛС исключит его возвращение в европейский топ-футбол в будущем. По этой же причине маловероятен переезд Кевина в Саудовскую Аравию, где интерес к нему проявляет «Аль-Иттихад».

Отмечается, что «Наполи» по-прежнему остается наиболее вероятным вариантом для де Брюйне, однако хавбек также не исключает перехода в другой клуб АПЛ или Серии А.