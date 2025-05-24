«Наполи» предлагает де Брюйне контракт на 17 млн евро за три года

Появились подробности предложения «Наполи» Кевину де Брюйне.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , итальянский клуб предлагает бельгийцу контракт на три года.

Де Брюйне будет получать 6 миллионов евро в год после уплаты налогов в течение первых двух сезонов. На третий сезон зарплата хавбека составит 5 миллионов евро чистыми. Также Кевин получит подписной бонус.

Ожидается, что де Брюйне в ближайшее время объявит о своем решении. У него также есть предложение от «Чикаго Файр ».