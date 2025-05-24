«Наполи» предлагает де Брюйне контракт на 17 млн евро за три года
Появились подробности предложения «Наполи» Кевину де Брюйне.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб предлагает бельгийцу контракт на три года.
Де Брюйне будет получать 6 миллионов евро в год после уплаты налогов в течение первых двух сезонов. На третий сезон зарплата хавбека составит 5 миллионов евро чистыми. Также Кевин получит подписной бонус.
Ожидается, что де Брюйне в ближайшее время объявит о своем решении. У него также есть предложение от «Чикаго Файр».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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