Де Лаурентис о де Брюйне в «Наполи»: «Верю, что Кевин присоединится к нам. Он купил прекрасный дом, мне сказали»

Аурелио Де Лаурентис уверен, что Кевин де Брюйне станет игроком «Наполи».

Сообщалось, что неаполитанцы предлагают хавбеку «Манчестер Сити » контракт на 17 млн евро за три года.

«Я действительно верю, что де Брюйне присоединится к нам. Мне сказали, что он купил прекрасный дом.

Сегодня утром я связался с ним, его женой и их 9-летним сыном. Это было прекрасное зрелище, фантастическая троица.

Но новости не объявляются, пока это не будет записано черным по белому», – заявил президент «Наполи » в разговоре с Rai Italia.