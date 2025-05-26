Де Лаурентис о де Брюйне в «Наполи»: «Верю, что Кевин присоединится к нам. Он купил прекрасный дом, мне сказали»
Аурелио Де Лаурентис уверен, что Кевин де Брюйне станет игроком «Наполи».
Сообщалось, что неаполитанцы предлагают хавбеку «Манчестер Сити» контракт на 17 млн евро за три года.
«Я действительно верю, что де Брюйне присоединится к нам. Мне сказали, что он купил прекрасный дом.
Сегодня утром я связался с ним, его женой и их 9-летним сыном. Это было прекрасное зрелище, фантастическая троица.
Но новости не объявляются, пока это не будет записано черным по белому», – заявил президент «Наполи» в разговоре с Rai Italia.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Альфредо Педуллы
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