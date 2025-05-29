В РФС ожидают 59 тысяч зрителей на Суперфинале FONBET Кубка России.

Игра между ЦСКА и «Ростовом » пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».

«На суперфинал продано более 50 тысяч билетов. Ждем аншлаг с учетом разрешенной вместимости стадиона – 59 тысяч.

Концепция матча – «Великое начинается с детства», она посвящена Дню защиты детей, что найдет отражение в масштабном номере‑открытии. На нем выступит Максим Фадеев и Маша Гулевич с популярной песней «Скажите детям». В хореографии и постановке номера примут участие несколько сотен артистов.

Кроме того, обе команды и судейский корпус выйдут в стилизованных футболках со своими детскими фотографиями.

На разминке команд будет работать DJ Groove, который исполнит песни болельщиков ЦСКА и «Ростова» в своей аранжировке. После этого Максим Фадеев презентует официальную музыкальную композицию гимна Кубка России. Гимн России исполнит народная артистка Лариса Долина. Во время эпизода с парадом молодой исполнитель Amirchik исполнит популярную песню «Розовый вечер».

В этот день на территории «Лужников » будет большое количество развлекательных зон для болельщиков, автограф‑сессии, аттракционы и богатая концертная программа», – сказал директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин .

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